Jovanna Calzadillas darf endlich nach Hause, fast vier Monate, nachdem die 30-Jährige beim Angriff auf die Besucher eines Countrymusik-Festivals in Las Vegas einen Kopfschuss erlitt. Ihre Genesungsfortschritte halten die Ärzte für ein Wunder. Lebenserhaltende Maßnahmen bewahrten Jovanna vor dem Tod, ihre Überlebenschancen waren dennoch gering. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Frank trat sie nun auf und beschrieb ihre Motivation. O-Ton: "Für meine Kinder und meine Familie, für sie und mich gebe ich nicht auf." Die beiden besuchten am 1. Oktober das Konzert, um Franks Heimkehr von einem Auslandseinsatz zu feiern. Sie fanden sich inmitten der schwersten Massenschießerei in der Geschichte der Vereinigten Staaten wieder. Die Schritte für die junge Frau zurück ins Leben sind seitdem äußerst strapaziös. Die Kugel trat in die linke Seite ihres Gehirns ein, beschädigte ihre Erinnerungs- und Sprachfähigkeit. Grundlegendes wie Nahrungsaufnahme und Laufen musste sie neu lernen. Noch sitzt Jovanna im Rollstuhl. Ihr Wille scheint ungebrochen. O-Ton: "In der Nacht vom 1. Oktober hat sich ein Teil von mir verändert. Obwohl ich nicht mehr die gleiche Jovanna sein werde, kehre ich stärker zurück." Die Mediziner erwogen zeitweise, die lebenserhaltenden Apparate abzustellen, und erkundigten sich bei ihrem Mann, ob sie Organspenderin sei. Doch ein Traum gab ihm neue Hoffnung. O-Ton: "Ich träumte, dass mich Jovanna besuchte, mich umarmte und küsste und sagte, dass alles gut werde. Und dann ging sie weg. Ich rief ihre Mutter an und sagte, wir halten Jovanna am Leben. Sie wird wieder okay." Das war bei vielen anderen Opfern des Las Vegas-Massakers mit fast 60 Toten und mehr als 500 Verletzten nicht der Fall. Der 64 Jahre alte Stephen Paddock hatte aus einem Hotelzimmer das Feuer auf sie eröffnet. Auch Jovanna Calzadillas hat noch einen langen Weg vor sich, womöglich Jahre in physiotherapeutischer Behandlung. Aber aufzugeben, ist für sie keine Option. O-Ton: "Leute wie ihn lassen wir nicht gewinnen, wir werden nicht in Angst leben."