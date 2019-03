In keinem Land der Welt sind Frauen vor häuslicher Gewalt sicher, so eine Einschätzung der Vereinten Nationen. Diese Frauen in einem Frauenhaus in Russland haben erfahren, was alles zu häuslicher Gewalt gehören kann - physische Gewaltangriffe sowie sexueller Missbrauch durch Familienmitglieder oder Vergewaltigungen in der Ehe. Aber auch die Drohung der Frau oder ihrer Stellung in der Familie oder im Beruf Schaden zuzufügen gehören dazu. Anna Verba weiß, wie schwer die Folgen häuslicher Gewalt wiegen können. Seit ihre Tochter Yelena vor etwa einem Jahr von ihrem Mann erstochen wurde, zieht sie ihren Enkel in einem Appartement in der Nähe von Moskau groß. Yelenas Mann hatte bei der Drogenfahndung gearbeitet, als sie ihn nach einem ersten Messerangriff bei der Polizei melden wollte, habe man ihr ausgeredet Anzeige zu erstatten, erzählt Anna. Alyona Popova, die sich für Frauenrechte in Russland einsetzt, kennt viele Fälle, wie die von Yelena: "Um zu verhindern, dass Frauen eine Anzeige zurückziehen, müssen wir gewährleisten, dass die Macht des Staates auf der Seite der Frauen ist, nicht aufseiten der Täter. Heutzutage ist es noch so, dass die Frau allein einen Anwalt finden und Beweise zusammentragen muss, als handle es sich um eine Privatklage, in der sie beweisen muss, dass sie das Opfer ist." In Russland wurde im Jahr 2017 das Strafrechts in puncto häuslicher Gewalt abgeschwächt. Seither fielen die Zahlen der jährlichen Fälle von über 64.000 um beinahe fünfzig Prozent auf 34.000. Kritiker der abgeschwächten Gesetzeslage argumentieren jedoch, dass statistisch nur die Fälle erfasst werden, bei denen es auch zur Anzeige kam. "Unsere Statistiken sind alle verzerrt, weil es keine Definition für häusliche Gewalt gibt. Seit unsere Gesetzgeber Prügel zu einer verwaltungsrechtlichen Straftag gemacht haben, enden viele Fälle mit einer Leiche." Befürworter der jetzigen Gesetzeslage, wie etwa der Abgeordnete Vitaly Milonov hingegen verteidigen den traditionsbewusst den Zusammenhalt der Familie. "Was ist wichtiger? Jemand einzusperren, für eine erste schlechte Tat, und damit die Familie zu ruinieren? Oder die Familie zu erhalten und der Person dabei zu helfen sich zu verändern?" Anna Verba sieht das anders: "Wer einmal gewalttätig war wird es wieder sein. Es wird noch einen Fall geben, und noch einen. Und nach dem vierten Mal, hoffe ich doch mal, dass man dann versteht, dass man das Kind aus der Familie nehmen muss, sich von dem Mann scheiden lassen muss. Sonst endet es wie bei meiner Tochter, ich kann sie nicht zurückbringen." Noch immer wirft sie sich selbst, und der Polizei vor, Yelena nicht rechtzeitig geschützt zu haben.