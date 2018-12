Den Wettbewerb um die neue Parteispitze bei der CDU, haben viele Delegierte als belebend und impulsgebend beschrieben. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer selbst, sagte, es sei "...ein Wettbewerb, um den uns andere Parteien beneidet haben, ein Wettbewerb, der uns Auftrieb gegeben hat, ein Wettbewerb der insbesondere in dem Geist der Fairnes heute nicht enden darf, sondern dieser Aufschwung muss weitergehen." Die Opposition hingegen sieht in Annegret Kramp-Karrenbauer keinen Wandel für die CDU. Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland: "weil sie ja das alles mit vertreten hat, was bis jetzt uns Wähler zugetrieben hat. Sie hat auch die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin mitgemacht und sie hat es ja auch immer für richtig gehalten, ich sehe also nicht, wieso Kramp Karrenbauer jetzt ein Neuaufbruch sein kann." Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP, sieht dies ähnlich: "nicht ganz wie Angela Merkel, aber doch artverwandt. Man könnte auch sagen, Angela Merkel hat sich ihre Nachfolge gesucht, die Kanzlerin muss keine Sorge haben, dass ihr eine Herausforderin für das Kanzleramt erwächst. Es wird zu beobachten bleiben, ob damit auch ein Aufbruch in der Bundesregierung verbunden werden kann." Lars Klingbeil, Generalsekretär der Koalitionspartei SPD gratulierte Kramp-Karrenbauer, war mit Zukunftsprognosen jedoch zurückhaltender. "Das Ergebnis ist ein sehr knappes Ergebnis gewesen, es zeigt, wie unterschiedlich die Stimmungen in der Union sind. Es zeigt auch wie groß die Aufgabe jetzt ist, die vor der neuen Vorsitzenden liegt. Die Union hat heute auf dem Parteitag eine wichtige Personalentscheidung getroffen, in welche Richtung sich die CDU programmatisch entwickeln wird das werden wir aber erst in den kommenden Monaten sehen und bewerten können." Die Vorsitzende der Linkfraktion, Sahra Wagenknecht, twitterte, sie halte Kramp-Karrenbauer gegenüber Merz für das kleinere Übel. Die Spitze der Grünen sagte sie freue sich auf einen spannenden politischen Wettbewerb.