Sierra Leone hat einen neuen Präsidenten. Oppositionskandidat Julius Maada Bio die Wahlen gewonnen. Er kam nach offiziellen Angaben auf knapp 52 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen den ehemaligen Außenminister Samura Kamara durch. Maada Bio wurde in der Nacht zum Donnerstag im Amt vereidigt. "Das ist der Beginn einer neuen Ära. Die Bevölkerung dieser großartigen Nation hat dafür gestimmt, eine neue Richtung einzuschlagen." Die Wahl blieb weitgehend friedlich. Sie galt als Test für das Land, das in den 1990er Jahren Schauplatz eines Bürgerkriegs war. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Zehn Jahre lang mussten wir leiden. Maada Bio ist der richtige Kandidat. Er ist der Einzige, der das Land vereinen kann." "Es gibt keine Jobs, keine Bildung für unsere Kinder, auch nicht für Jugendliche. Nichts ist passiert, wir saßen wie in einem Kerker." Auf Maada Bio kommt nun die schwierige Aufgabe zu, die Wirtschaft des verarmten westafrikanischen Landes wieder in Schwung zu bringen. Sie war nach der Ebola-Epidemie und einem weltweiten Verfall der Rohstoffpreise eingebrochen.