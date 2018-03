Bei Wiederwahl von Angela Merkel zur Kanzlerin bekam sie am Mittwoch in Berlin im Bundestag 35 Stimmen weniger, als die Union und die SPD gemeinsam an Mandaten haben. Das sorgte auch bei Vertretern der Opposition im Parlament für Gesprächsbedarf - Christian Lindner von der FDP sagte: O-Ton: "Dieses Ergebnis schwächt die Autorität von Frau Merkel. Die werden jetzt in den nächsten Monaten und Jahren mit schlechter Laune zusammenarbeiten. Ganz offensichtlich gibt es viele bei der Union und der SPD, die wie wir unzufrieden sind damit, dass es keinen echten Impuls der Erneuerung des Landes gibt, dass keine echten Richtungsentscheidungen getroffen wurden. Und das haben die heute hier zum Ausdruck gebracht." Katja Kipping von der Linken sagte, die fehlenden Stimmen deuteten auf beträchtliche Differenzen im Regierungslager hin: O-Ton: "Angela Merkel hat nur neun Stimmen über den Durst. Das ist wirklich ein holpriger Start für sie als Bundeskanzlerin, aber auch für diese Regierung. Der eigentliche Skandal sind die Inhalte des Koalitionsvertrages. Insofern würde ich sagen, eine Regierung mit einem solchen Koalitionsvertrag hat auch einen holprigen Start verdient." Da die Wahl der Kanzlerin geheim war, bleibt unklar, ob Merkel auch Unterstützung aus dem Lager der Opposition erhielt, also von AfD, FDP, Linken und Grünen. Denn das wiederum würde bedeuten, dass ihr noch mehr als nur die mindestens 35 Stimmen aus den eigenen Reihen fehlten.