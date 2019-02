Der Texaner Beto O'Rourke zählt zu den Hoffnungsträgern vieler US-Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 2020. Mit seiner Senatskandidatur löste er im vergangenen Jahr eine Welle der Begeisterung aus, die ihn weit über die Grenzen der Republikaner-Hochburg hinaus Aufmerksamkeit bescherte. Auch wenn die Sensationen damals ausblieb. Noch hat O'Rourke seinen Hut allerdings nicht in den Ring geworfen. In einem Interview mit Starmoderatorin Oprah Winfrey am Dienstag sagte O'Rourke nun: "Wenn ich eine Rolle dabei spielen kann, diesem Land zu helfen, werde ich es tun, Bei Gott." "Und wann, bei Gott, werden Sie es wissen?" fragt Winfrey. "Wann werden Sie mit ihrer Familie darüber gesprochen haben? Haben sie eine Deadline oder so was?" "Meine ernst gemeinte Antwort darauf lautet: Sehr bald. Vor dem Ende dieses Monats. Ich weiß, manche wüssten es lieber gleich jetzt." "Einige von ihren Fragen am mich hätten viele gern auch von Ihnen beantwortet", richtet sich O'Rourke dann an Winfrey. Nein, winkt Winfrey schnell ab, und lenkt das Gespräch zurück auf O'Rourke. "Ich respektiere ihr Zögern, weil auch ich daran glaube, dass man sich darüber zunächst vor allem mit sich selbst im Klaren sein muss. Nicht nur, weil alle anderen es sagen."