Statt Süßigkeiten fliegen Orangen. Und zwar nicht nur vom Wagen ins Publikum, sondern auch in die andere Richtung. Und das, ohne Rücksicht auf Verluste. So wird in der norditalienischen Stadt Ivrea Karneval gefeiert. Die Stadt ist bekannt für ihren historischen Karneval, bei dem traditionell eine Organgenschlacht ausgetragen wird. Damit wird an die Aufstände des Volkes gegen die tyrannischen Herrscher im späten Mittelalter erinnert. Neun Teams, die das aufständische Volk symbolisieren, bekriegen sich an drei Tagen mit Kämpfern auf Umzugswagen. Dabei werden tonnenweise Orangen zu Wurfgeschossen umfunktioniert. 500 Tonnen der Früchte werden jedes Jahr aus Sizilien angeliefert. "Man muss dabei sein, man muss es versuchen, das kann man nicht beschreiben. Die Mannschaften sind keine Gegner. Das sind Freunde, die die Orangen aus Spaß schmeißen. Aber niemand kümmert sich darum, ob man gewinnt oder verliert." "Jedes Jahr sind es mehr Menschen. Und wir werden bis zum Ende kämpfen, um immer noch mehr Menschen anzulocken. Damit sie den historischen Wert unseres Karnevals würdigen können." Ganz ungefährlich ist die Orangen-Schlacht nicht. Jedes Jahr gibt es blutige Nasen und sonstige Verletzungen. Und das, obwohl sich viele Kämpfer mit Helmen und Masken schützen. Nach dem Spektakel hat die Straßenreinigung viel zu tun. Überall liegen zermatschte Orangen.