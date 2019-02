Die diesjährigen Gewinner der Oscars sind auf diesem Gruppenfoto schon versteckt. Die Nominierten der wichtigsten Auszeichnung in der Filmbranche hatten sich am Montag in Beverly Hills zu einem Gruppenfoto versammelt. Anlass war das traditionelle gemeinsame Essen knapp drei Wochen vor der Verleihung. Anwesend waren die Schauspieler Glenn Close, Bradley Cooper, Rami Malek und Lady Gaga sowie Dutzende von Regisseuren, Produzenten und anderen Filmschaffenden. Für den Deutschen Florian Henckel von Donnersmarck musste die Kamera ein bisschen nach oben schwenken. Sein Film "Werk ohne Autor" ist in den Kategorien Bester Fremdsprachiger Film und Beste Kamera nominiert. Die Oscars werden in 24 Kategorien vergeben. Nach wie vor nicht fest steht, ob die Zeremonie am 24. Februar zum zweiten Mal in ihrer 91-jährigen Geschichte ohne Moderator stattfinden wird.