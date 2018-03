Drohnen-Aufnahmen der syrischen Armee, die am Sonntag veröffentlicht wurden, zeigen die Zerstörung in Ost-Ghuta. Einst lebten hier über 400.000 Menschen und jetzt sieht es aus wie in einer Geisterstadt: Rauch, Trümmer und fast leere Straßen. Die Region liegt vor den Toren der syrischen Hauptstadt Damaskus und war ein Rebellengebiet, das von den syrischen Streitkräften und der russischen Luftwaffe wochenlang schwer bombardiert wurde. Die Folgen für die Bevölkerung sind dramatisch. Staatliche Medien berichteten, dass Einwohner und Kämpfer mit ihren Angehörigen schon am Sonntag in Dutzenden Bussen in den Nordwesten des Landes gebracht worden seien, wo die Rebellen noch einige Gebiete kontrollieren. Und die Menschen sind einfach nur froh, die Stadt verlassen zu haben: "Wir sind aus Ghuta geflüchtet wegen des Beschusses und der Zerstörung. Gott sei Dank. Wir waren gezwungen, Ghuta aufzugeben. Die Stadt wurde nicht eingenommen, weil die syrische Armee so mutig war, sondern wegen der Luftangriffe vom russischen Regime und dem heftigen Beschuss. Gott sei Dank haben wir es geschafft, wegzukommen aus der Zerstörung." In der syrischen Rebellen-Enklave Ost-Ghuta warten jedoch noch rund 5000 Kämpfer und deren Familien auf den Abtransport aus dem weitgehend zerstörten Gebiet. Nach russischen Angaben haben bereits über 100.000 Zivilisten die Enklave seit Beginn der Offensive der syrischen Armee vor einem Monat verlassen.