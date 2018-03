Nostalgiker und Süßigkeitenliebhaber aufgepasst: wer sein persönliches Zuckerparadies sucht, der sollte nach Neumarkt in der Oberfalz pilgern. In der Fußgängerzone der kleinen bayerischen Gemeinde in der Nähe von Nürnberg hat Konditormeister Peter Segerer ein kleines Schlaraffenland erschaffen. Die Regale des Ladens sind randvoll mit köstlicher Schokolade, süßen Osterküken, Pralinen und vor alllem Zuckerhasen. Peter Segerer mit Hintergründen zu dieser ganz besonderen Tradition: "Die roten Zuckerhasen hatten ihre Hochzeit, als Schokolade teuer war oder überhaupt nicht zur Verfügung stand. Und so Mitte 1850, als in Deutschland die ersten großen Zuckerfabriken aufgemacht haben und Zucker günstig geworden ist, haben findige Konditoren das entdeckt, dass man Zucker in Formen gießt und den traditionsgemäß zu Ostern in rot verkauft. Das hat sich ganz gut gehalten, bis nach dem Zweiten Weltkrieg dann einfach Schokolade günstig geworden ist. Und die Schokolade hat dann einfach den roten Zuckerhasen verdrängt." Seit 20 Jahren betreibt Segerer mit seiner Frau Rita die kleine Confiserie in der Klostergasse. Die Zuckerhasenproduktion begann vor vielen Jahren als Hobby. Deutschlandweit kaufte Segerer die Formen auf und konnte bis jetzt rund 750 Formen vor dem Vergessen retten: "Ich habe diese alten Formen gesammelt. Die haben mir einfach gefallen, weil die so detailreich sind und so schön gemacht sind. Das kennt man von den modernen Schokoladenformen gar nicht mehr." Seine ältesten Formen sind in etwa aus dem Jahr 1850, die neuesten Formen von circa 1950. Seitdem werden keine Zuckerhasenformen mehr hergestellt, die Zuckerhasentradition geriet in Vergessenheit. Wäre da nicht Peter Segerer und seine Frau Rita. Und die Preise für diese originalen Handwerksarbeiten scheinen erschwinglich: Sie beginnen mit dem Zuckerhasenlutscher, für 1, 30 Euro. Bis hin zum größten Hasen, der für rund 30 Euro zu haben ist.