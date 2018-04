Die Freibadsaison, sie ist in München in diesem Jahr zwei Tage früher dran als erwartet. Das Schyrenbad öffnete bereits am Sonntag seine Pforten - und das ließen sich die Münchner nicht zwei Mal sagen. Das galt am Sonntag auch für den Isarstrand am Flaucher. Temperaturen von fast 30 Grad, eine Spur Hochsommer. "Wetter ist super, endlich haben wir ein bisschen Sonne, alle haben das so lange erwartet, finde ich super!" "Ich mag das Wetter hier sehr, weil es so warm ist und ich mag es gerade an der Isar zu sein und zu chillen und die Füße ein bisschen nass zu machen." "Na, ich glaube in München ist das Wetter immer schön. Also, wenn man runter kommt nach München, dann ist entweder Föhn oder das italienische Wetter hat sich einfach angekündigt." Das erwähnte italienische Wetter sei den Münchnern noch lange gegönnt. Im Bergland allerdings könnte es den Bayern den Sommertag verhageln. Der Deutsche Wetterdienst warnte noch am Sonntag vor möglichen Sturmböen mit Starkregen.