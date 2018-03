Es ist die sechste Explosion einer Paketbombe in Texas in einem Monat gewesen. Und eine Person wurde dabei am Dienstagabend schwer verletzt. Jedoch ist die Polizei der Meinung, dass nicht alle Bombenanschläge miteinander verbunden seien: "Beamte haben von einem Angestellten der Supermarktkette Goodwill erfahren, dass dort jemand ein Paket abgegeben habe. Darin waren zwei kleinere Geräte, die aussahen, wie von militärischem Ursprung. Der Angestellte trug das Paket gerade als es dann explodierte und ihn verletzte." Der etwa 30-jährige Mann sei schwer verletzt worden. Doch nach Krankenhausangaben nicht lebensgefährlich. In den Stunden zuvor waren mehrere weitere Bomben an unterschiedlichen Orten im US-Bundesstaat Texas unter anderem bei FedEx entdeckt worden oder explodiert. Nach Angaben der Polizei wird von einer Bombenserie gesprochen. Doch das große Fragezeichen bleibt, wer hinter diesen Taten steckt oder was das Motiv sein könnte. Das Thema beschäftigte auch den US-Präsidenten Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus in Washington: "Es handelt sich offensichtlich um eine sehr, sehr kranke Person oder vielleicht mehrere. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen." Die ersten drei Paketbomben explodierten nachts vor Häusern auf der Ostseite der Stadt Austin, während am Sonntag ein Sprengsatz im Westen explodierte. Bisher schließen die Behörden jedoch extremistische Hintergründe aus.