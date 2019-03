Pakistan hat am Freitag einen indischen Kampfpiloten freigelassen. Sein Kampfjet war am Mittwoch im Luftkampf mit einer pakistanischen Militärmaschine abgeschossen worden und auf pakistanisches Territorium gestürzt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der Pilot in Begleitung von Soldaten zu Fuß die Grenze überquert. Indische Behördenvertreter bestätigten, dass er sich wieder in Indien befindet. Er würde nun medizinisch untersucht hieß es. Die pakistanische Regierung veröffentlichte eine Videobotschaft des Mannes. Darin sagt der Pilot, dass er ein Ziel gesucht habe, als ihn die pakistanische Luftwaffe abgeschossen habe. Er sei dann mit dem Fallschirm abgesprungen. Nach seiner Landung sei er von der wütenden Bevölkerung gejagt worden, aber Soldaten der pakistanischen Armee hätten ihn gerettet und erste Hilfe geleistet. Anschließend sei er in einem Krankenhaus behandelt worden. Die pakistanische Armee sei sehr professionell, lobt der Mann in seiner Video-Botschaft." Unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden sind, ist unklar. Mit der Freilassung hat Pakistan zur Deeskalation in der tagelangen militärischen Konfrontation der beiden Atommächte beigetragen. Vor der Übergabe des indischen Piloten hatte der pakistanische Außenminister von einer "Geste des Friedens" gesprochen. Zugleich wurde an vier wichtigen pakistanischen Flughäfen der Betrieb wieder aufgenommen. Indien hatte am Dienstag in der von beiden Staaten beanspruchten Himalaja-Region Kaschmir erstmals seit dem Krieg 1971 Angriffe auf pakistanisches Gebiet geflogen. Der Angriff der indischen Luftwaffe hatte nach Darstellung der Regierung in Neu-Delhi dem Ausbildungslager einer Islamisten-Gruppe gegolten, die einen Anschlag mit 40 Toten von Mitte Februar im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs für sich reklamiert hatte.