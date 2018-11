Eine pakistanische Christin ist nach Jahren in der Todeszelle aus dem Gefängnis entlassen worden. Asia Bibi sei an einem sicheren Ort, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Weitere Angaben wollten die Behörden aus Sicherheitsgründen nicht machen. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof des Landes das Todesurteil gegen die 53-Jährige wegen Beleidigung des Islam aufgehoben. Dagegen hatte Tausende konservative Moslems in ganz Pakistan demonstriert und weitere Aktionen angekündigt, sollte der Freispruch nicht widerrufen werden. Bibi war 2010 zum Tode verurteilt worden. Sie soll sich abfällig über den Islam geäußert haben. Das Urteil hatte starke internationale Kritik verursacht.