Die Attacke geschah in Ariel, einer der größten israelischen Siedlungen hier im besetzten Westjordanland. Mit einem Messer hat laut offiziellen israelischen Angaben ein Palästinenser am Montag einen Israeli angegriffen und getötet. Ein israelischer Armee-Offizier soll demzufolge den Angreifer mit seinem Fahrzeug verfolgt und auch getroffen haben - der Angreifer sei dennoch entkommen und galt zunächst als auf der Flucht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte dazu während einer Sitzung seiner Likud-Fraktion in Jerusalem: O-Ton: Ich habe gerade mit dem Leiter unseres Rettungsdienstes gesprochen. Der hat bestätigt, dass der Verwundete mittlerweile gestorben ist. Wir senden unser Beileid an die Familie. Die Armee und andere Sicherheitskräfte sind nun auf der Jagd nach den Mördern." Die Spannungen hier im Nahen Osten haben sich verschärft, seit US-Präsident Donald Trump am 6.Dezember erklärt hatte, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Damit brach Trump mit Jahrzehnten einer US-Politik, die das erklärte Ziel hatte, auch über den Status von Jerusalem durch Friedens-Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern zu entscheiden.