An der Grenze zum Gazastreifen haben israelische Truppen am Freitag das Feuer auf protestierende Palästinenser eröffnet. Zunächst waren über Lautsprecher Warnungen auf Arabisch zu hören gewesen, trotzdem kamen zwei Palästinenser durch israelischen Beschuss ums Leben, weitere 12 wurden verletzt. Einige der palästinensischen Demonstranten bauten Drachen, an die sie Behälter mit entflammbarer Flüssigkeit befestigten, um sie über den Grenzzaun auf die israelische Seite fliegen zu lassen. Die Proteste an der Grenze zum Gazastreifen finden bereits seit dem 30. März jeden Freitag statt. Sie sollen insgesamt sechs Wochen anhalten. Die Palästinenser demonstrieren für ein Recht auf Rückkehr in jene Gebiete, die heute Teil des israelischen Territoriums sind. Israel lehnt dies weiterhin ab. Seit Beginn der Proteste wurden 33 Palästinenser durch Schüsse getötet und Hunderte weitere verletzt. Israelische Sicherheitskräfte kamen nicht ums Leben. Neben den gewalttätigen Szenen kamen auch Palästinenser für eine andere Art des Protests zusammen. (EBTISAM ABU AL-KOUMSAN:) "Wir protestieren hier friedlich, wir sitzen hier alle zusammen im Zelt, wir gehen nicht an den Grenzzaun, und wenn die Männer dorthin gehen, dann um friedlich zu demonstrieren, ohne Waffen."