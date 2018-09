Nashorn-Mutter Betty musste ihr Baby noch sanft in Position schubsen, beim Fototermin am Donnerstag im Berliner Tierpark. Das kleine Panzernashorn weiß noch nicht so richtig, wo es langgeht. Schließlich ist es ja auch erst einen Tag alt. Noch macht der kleine Dickhäuter seinem Namen keine Ehre, denn es fehlt das Horn. Das ist aber bei allen Nashörnern so, damit die Mutter bei der Geburt nicht verletzt wird. Die Geburt verlief ohne Probleme und dauert nur 20 Minuten, sagt Tierpfleger Mario Hammerschmidt: "Ja, also wir züchten die sehr regelmäßig und freuen uns darüber auch. Und da ist es zum Glück so normal, dass hier bei aller Anspannung, die man immer hat - die ist auch immer berechtigt - man nicht supernervös sein muss, weil wir wissen, die Kuh, die Betty, die kann das, die zieht gut ihre Jungtiere auf. Und wir machen uns da eigentlich relativ wenig Sorgen, bis es soweit ist immer. Dann ist man eben doch wieder aufgeregt." Im Gegensatz zu den afrikanischen Nashörnern haben Panzernashörner nur ein Horn. In freier Wildbahn leben sie in einem Schutzgebiet im Nordosten Indiens sowie in Nepal. Ihr Bestand gilt als gefährdet, auch wenn die Zahl der Nashörner dort zunimmt. Aktuell wiegt der kleine Nashorn-Boy rund 55 Kilogramm, und er nimmt täglich zu. Es ist bereits das siebte Baby von Nashornmutter-Betty: "Ja, hoffentlich läuft alles normal, das heißt, wir werden versuchen, die Mutter zu verwöhnen. Die Mutter braucht jetzt natürlich mehr Energie. Die säugt so ein Kalb, wenn sie die 25 Liter Milch produziert, braucht sie eine Menge Energie. Die Geburt war auch anstrengend, das heißt, wir konzentrieren uns immer darauf, dass es der Mutter gutgeht, dann wird es auch dem Jungtier gutgehen, wenn alles normal läuft. Das Jungtier wird fast wild groß, hat also eigentlich wenig Kontakt zu uns, wird von der Mutter alleine aufgezogen." In zwei Wochen wird das Nashörnchen beginnen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Insgesamt wird es sich aber rund 18 Monate an Mamas Milchbar laben. Das noch namenlose Jungtier wird aber nicht ewig im Berliner Tierpark seine Runden drehen dürfen, denn Panzernashörner sind Einzelgänger und brauchen ihr eigenes Revier. Im Alter von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren wird das dann große Nashorn in einen neuen Zoo umziehen.