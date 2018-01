Eine kuriose Szene während der Papst-Reise durch Lateinamerika: Am Freitag war Franziskus in der peruanischen Hauptstadt Lima unterwegs zu einem Termin. Doch plötzlich hatte der schwarze Fiat 500, in dem der Pontifex unterwegs war einen platten Reifen. Denn das einfache Auto, in dem der Papst befördert wird, ist vor platten Reifen nicht geschützt. Eilig wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche in das Fahrzeug dahinter gebeten. Doch da Papst Franziskus nunmal in einem Fiat 500 weiterfahren sollte, wurde nicht etwa flux der Reifen gewechselt, nein, denn es gibt in der Papst-Auto-Kolonne natürlich einen baugleichen Ersatzwagen, der einfach schnell nach vorne gefahren wurde. Papst Franziskus musste also nochmal aussteigen und in den stilechten Kleinwagen, der für Bescheidenheit steht, einsteigen. Doch dann konnte die Fahrt auch schon weitergehen. Die rund einwöchige Papst-Reise begann am Montag in Chile und endet am Sonntag in Peru.