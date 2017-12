Papst Franziskus hat den Respekt vor Flüchtlingen als wesentlichen Bestandteil des christlichen Glaubens bezeichnet. In der Christmette im Petersdom rief er zu einer "neuen Vorstellung des Miteinanders" auf. Niemand solle das Gefühl haben, dass auf dieser Erde kein Platz für ihn sei. In seiner Predigt verglich Franziskus Flüchtlinge mit Josef und Maria in der biblischen Geschichte, die in Bethlehem keine Bleibe fanden. "In den Spuren von Joseph und Maria sind ganz viele andere Fußspuren verborgen. Wir sehen die Spuren, von ganzen Familien, die nicht freiwillig gehen. Wir sehen die Spuren von Millionen Menschen, die es sich nicht ausgesucht haben, wegzugehen. Die aber ihr Land und ihre Lieben hinter sich lassen müssen." Die Ausweispapiere der Menschen stammten von Gott sagte das katholische Kirchenoberhaupt. Die Menschen müssten Heiden, Sünder und Fremde ebenso annehmen, wie Gott dies tue. Weihnachten sei die Zeit, "die Kraft der Angst in eine Kraft der Liebe" zu verwandeln. "Gerührt von dem Geschenk, dem kleinen Kind von Bethlehem, hoffen wir darauf, dass eure Schreie uns aus unser Gleichgültigkeit wecken und unsere Augen geöffnet werden für diejenigen, die leiden. Möge eure Zartheit unsere Empfindsamkeit wecken. Und dazu führen, dass wir uns in allen, die in unseren Städten, unser Geschichte und in unseren Leben ankommen, erkennen." Das Eintreten für Flüchtlinge ist ein zentrales Thema im Pontifikat von Franziskus. Die Christmette im Petersdom verfolgten Tausende Gläubige.