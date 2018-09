Musikalische Begrüßung für Papst Franziskus in der lettischen Hauptstadt Riga. Auf seiner Reise durch das Baltikum ist Lettland nach Litauen die zweite Station für Franziskus. Im Stadtzentrum von Riga legte er einen Kranz am Freiheitsdenkmal nieder. Anlass des Papstbesuchs ist die Unabhängigkeitserklärung Lettlands und seiner baltischen Nachbarn Litauen und Estland vor 100 Jahren. Franziskus betonte gegenüber den Vertretern von Staat und Gesellschaft in Riga, Freiheit und Unabhängigkeit seien ein Geschenk, aber auch eine Aufgabe. Dabei mahnte der Papst zu einer Politik, die Familien, alte Menschen und Jugendliche mehr in den Mittelpunkt stelle als die Wirtschaft. Der Besuch von Franziskus in Lettland folgt 25 Jahre nach der ersten und bislang letzten Papstvisite von Johannes Paul II. Seitdem hat sich viel verändert: Riga ist zum wirtschaftlichen Motor des Baltikums geworden. Die Wirtschaftsleistung wächst seit 2010 wieder stetig. Lettland ist traditionell protestantisch geprägt. Die katholische Kirche bildet nach Angaben des Vatikans eine Minderheit von 21 Prozent. Eine Rolle als drittgrößte Konfession spielt auch die russisch-orthodoxe Kirche. Am Montagnachmittag feierte der Papst eine große Messe im Marienheiligtum Aglona. Der Gottesdienst gilt als einer der Höhepunkte des gesamten viertägigen Baltikum-Besuchs. Am Abend kehrt Franziskus dann ins litauische Vilnius zurück, wo er während seiner Reise durch die baltischen Staaten übernachtet. Der letzte Tag der Baltikumreise gilt am Dienstag Estland.