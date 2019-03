34 Jahre ist es her, dass ein Papst zuletzt Marokko besucht hat. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Seit Freitag weilt Papst Franziskus im Königreich und besuchte am Sonntag in Temara ein soziales Zentrum, in dem sich spanische Nonnen um Kinder kümmern. Im Land gegrüßt hatte ihn König Mohammed VI., es folgten eine Fahrt durch Rabat und eine gemeinsame Stellungnahme. Papst und König unterzeichneten einen Aufruf, den multi-religiösen Charakter der Stadt Jerusalem zu erhalten. Die Heiligen Stätten müssten Anhängern aller Glaubensrichtungen offen stehen. Man sorge sich um die Bedeutung Jerusalems als Stadt des Friedens. Hintergrund dürfte auch die Entscheidung Donald Trumps sein, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Am Samstag kam das Oberhaupt der Katholiken in der Hauptstadt Marokko mit Migranten zusammen. In einem Caritas-Heim warnte der Papst vor dem Verlust von Mitgefühl. "Ihr seid im Herzen der Mutter Kirche", so Franziskus. Erst im Februar hatte der Papst die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Die Reise nach Marokko ist damit bereits die zweite in ein muslimisch geprägten Land in diesem Jahr.