Es ist ganz und gar kein "Heimspiel" für ihn: Der Papst weiterhin unterwegs auf der Arabischen Halbinsel, hier in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Franziskus ist der erste Papst überhaupt, der diese vom Islam geprägte Region besucht. Der Papst trifft Spitzenvertreter der Emirate und sagt, seine Reise solle dem Frieden durch religionsübergreifenden Dialog. Derweil laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, für die große Messe mit Papst Franziskus hier, am Dienstag. Passantinnen machen deutlich, dass sie sich auf die Messe freuen: O-Ton: "Alle gemeinsam, alle verschiedenen Nationen, in Dubai, was ein muslimisches Land ist. Alle sind wir hier gemeinsam und das ist großartig, dass die Regierung uns einen Tag frei gegeben hat, um hier dabeizusein. Alle Glaubensrichtungen kommen zusammen, und ich denke, es ist fantastisch, die Atmosphere. Ich habe bereits so viele Menschen getroffen, alle so liebenswürdig und ich bin so aufgeregt." O-Ton: "Ich freue mich auf seinen Segen, ihn das erste Mal zu treffen. Deshalb sind wir hier, in der Nahost-Region". Der Papst will seinen Gottesdienst, die große Messe, in diesem Stadion feiern, mit rund 135.000 Katholiken gemeinsam. Auch dies ein Ereignis, das es auf der arabischen Halbinsel noch nie zuvor gegeben hat.