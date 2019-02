Am Ende zeigte er sich den Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan. Nach Ende des viertägigen sogenannten Anti-Missbrauchsgipfels der Katholischen Kirche hat sich Papst Franziskus zu den Beratungen geäußert. Er wolle, das seine Kirche wieder vollkommen glaubwürdig und verlässlichen werde, so Franziskus während seines wöchentlichen Angelus-Gebetes "Wir wollen, dass die Kirche in all ihren Orten Aspekten ein sicherer Ort für Minderjährige ist, dass alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden, um ähnliche Verbrechen nicht mehr vorkommen zu lassen." In seiner Abschlussrede hatte der Pontifex gesagt, Missbrauch komme überall vor, auch in Familien, durch Sportlehrer und Erzieher. Gleichzeitig wiege der Missbrauch durch katholische Geistliche aber schwerer. Die in ihre Diözesen zurückkehrenden Bischöfe wurden von ihm beauftragt, dort gegen Missbrauch vorzugehen. Bindende Beschlüsse wurden nicht gefasst. Vertreter von Opferverbänden bezeichneten die Konferenz und die Äußerungen als zutiefst enttäuschend. "Das ist ein Medienpapst. Zu Beginn seiner Amtszeit hat er behauptet, er sei den einfachen Menschen nah. Aber er hat keinen von uns zu sich gerufen, um uns um Verzeihung zu bitten. Ich habe in diesem Gebet nicht ein Mal die Bitte um Vergebung gehört." Auch der deutsche Kardinal Reinhard Marx äußerte sich nach Abschluss der Konferenz. Er ist Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. "Damit sind vielfältige Erwartungen verbunden gewesen. Innerhalb aber auch außerhalb der Kirche. Und wenn man jetzt Bilanz zieht, dann muss zunächst sagen, es ist eine Station auf dem Weg. Es ist nicht das Ende der Diskussion, es ist nicht das Ende der Bemühungen der Kirche, sich diesem Thema zu stellen." Die Position der katholischen Kirche in Deutschland sieht Marx gestärkt. "Wir werden daran weiter arbeiten und unsere Verantwortung ganz konkret wahrnehmen. Die Leitlinien sind ja da, sie werden weiter erarbeitet. Es wird weiter um Prävention gehen, es wird weiter um Ausbildung der Priester gehen. Das ist eine Fülle von Vorschlägen da. Aber Sie haben Recht, es darf nicht bei diesen vielen Vorschlägen bleiben, es muss konkret abgearbeitet werden und darum werde ich mich bemühen, dass das geschieht." Wie konkret die bevorstehenden Schritte aussehen und wie diese in Zukunft ausgewertet werden sollen, wurde nicht bekannt.