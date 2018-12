Die Demonstrationen gegen die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris halten auch in der fünften Woche in Folge an. Die sogenannten "Gelbwesten" versammelten sich am Samstag unter anderem in der französischen Hauptstadt rund um den Triumphbogen und auch auf dem Champs Elysée. Nach Angaben der Polizei kam es bis zum frühen Nachmittag bereits zu einigen Festnahmen. Landesweit sind bei Protesten auch an anderen Orten rund 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. In der Woche zuvor hatten Randalierer Schaufenster eingeschlagen, Läden geplündert und brennende Barrikaden aufgestellt. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden wie auch schon in den Wochen zuvor Dutzende Menschen verletzt. Präsident Macron hatte im Vorfeld die Demonstranten dazu aufgerufen, friedlich zu protestieren. Als Zugeständnis hat er bereits die geplante Steuererhöhung für Benzin und Diesel zurückgenommen sowie ein Paket mit Sofortmaßnahmen im Sozialbereich versprochen.