In Paris hat kürzlich nach Angaben der Organisatoren im Grand Palais die größte Eis-Halle der Welt ihre Pforten geöffnet. Rund 3000 Quadratmeter warten seitdem darauf, von den Besuchern erobert zu werden. Und die Gäste am Montag waren entsprechend begeistert: "Dieser Ort ist unglaublich und auch irgendwie magisch. Die Glaskuppel ist fabelhaft." "Ich glaube, es ist wirklich sehr schön." Und auch der Olympiamedaillengewinner Guillaume Cizeron hatte einen sehr positiven Eindruck, nachdem er zuvor eine kleine Trainingseinheit auf dem Eis vom Grand Palais hingelegt hatte: "Ja, es ist das erste Mal, dass ich hier in den Eisring komme. Er ist sehr groß und auch irgendwie magisch." Der Clou ist, dass die Eis-Arena am Abend dann sogar auch zur Disco wird. Denn von etwa 9 Uhr Abends bis rund 2 Uhr Morgens legen DJs auf und sorgen für die musikalische Untermalung der unterhaltsamen Sportmöglichkeit in der französischen Hauptstadt.