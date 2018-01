Land Unter in Villeneuve-Saint-Georges, rund 16 Kilometer vom Zentrum der französischen Hauptstadt Paris entfernt. Starke Regenfälle haben die nahe gelegene Seine und ihre Nebenflüsse stark anschwellen lassen. In der Stadt mit rund 30.000 Einwohner herrscht der Ausnahmezustand. Viele Keller und Erdgeschosse sind mit Wasser vollgelaufen, viele Einwohner können nicht mehr in ihre Häuser gehen. In einigen Vorgärten soll eineinhalb Meter Wasser stehen. Die Rettungskräfte sind mit Booten im Einsatz, um die betroffenen Bürger in Sicherheit zu bringen. Auch Lastwagen der Armee sollen hier zum Einsatz kommen. Dieser Mann ist besorgt: "Wenn das weiter noch weiter steigt, dann bin ich am Ende. Eigentlich bin ich schon seit zwei Tagen am Limit. Es steigt weiter. Nur noch einen Zentimeter und ich werde komplett überflutet. Es hört sich nicht viel an, aber dieser eine Zentimeter könnte entscheidend sein." Auch in Paris steigt der Pegel der Seine weiter. Bis Samstag erwarten die Experten neue Höchststände. Der Bootsverkehr wurde eingestellt, U-Bahn-Stationen und mehrere Museen haben vorsorglich geschlossen. Die Eisenbahngesellschaft SNCF schloss mehrere Innenstadt-Stationen. Hausboot-Besitzer mussten ihre Schiffe verlassen. Dieser Mann glaubt, dass sich die Menschen in Paris an solche Zustände gewöhnen müssen. "Ich denke, das schlechte Wetter wird nicht heute oder morgen aufhören. Es ist für eine längere Zeit. Wir hören sehr viel über die globale Erwärmung und Klimakatastrophen. Es wird lange dauern, sich darum zu kümmern. Das wird nicht leicht." Eine Entspannung ist erst einmal nicht in Sicht. Der nationale Wetterdienst hat für 19 Departements die Warnstufe orange ausgerufen. Das ist die zweithöchste Warnstufe. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, unnötige Reisen zu vermeiden und vorsichtig zu sein.