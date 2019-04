In Indien haben am 11. April die Parlamentswahlen begonnen. Die Stimmabgabe geht bis zum 19. Mai - also über einen Zeitraum von etwa fünf Wochen. Rund 900 Millionen Menschen werden zur Urne gebeten. Und es gibt etwa eine Million Wahllokale. Favorit ist der amtierende Premierminister Narendra Modi, der für die hindu-nationalistische Partei BJP antritt. Doch in den fünf Jahren seiner Amtszeit konnten viele Probleme nicht zur Zufriedenheit der Bevölkerung gelöst werden. Dazu zählt eine sich vertiefende Spaltung der Gesellschaft zwischen dem von der Regierungspartei propagierten Hinduismus und anderen religiösen Gruppen. Aber es fehlen auch Jobs und die Landwirtschaft kämpft mit nötigen Reformen. Der größte Herausforderer Modis ist Rahul Gandhi, Enkel der indischen Ex-Premierministerin Indira Gandhi. Er tritt für die Kongresspartei an. Die Auszählung der Stimmen soll am 23. Mai stattfinden.