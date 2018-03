Am Wochenende steht in Italien die Parlamentswahl an - und derzeit regiert am ehesten die Ungewissheit. Am stärksten dürfte das Mitte-Rechts-Lager von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi mit 35 bis 37 Prozent der Stimmen abschneiden, die absolute Mehrheit der Sitze aber womöglich verpassen. Berlusconi hatte am vergangenen Wochenende vor Anhängern in Mailand gesagt: "Die Idee, die mir kam, ist, dass wir keine Regierung haben sollten, in der nur Politiker sind. Wir brauchen als Minister Menschen aus dem wirklichen Leben, Firmenchefs, Manager, Profis, aus der Kultur, aus dem Non-Profit-Bereich. Wir brauchen mehr Beteiligung dieser Menschen, mit echter praktischer Erfahrung. Wenn diese Leute ihre Fähigkeiten bewiesen haben, wenn sie wichtige und sogar schwierige Ziele erreicht haben, dann würden sie geschätzt und anerkannt von jedermann. Und dann könnten die Dinge in eine andere Richtung laufen." Berlusconi selbst darf als verurteilter Steuerhinterzieher bis 2019 kein öffentliches Amt bekleiden. Aber er zieht die Strippen und hat genügend Getreue, um wieder die politische Macht in Italien übernehmen zu können. Zweitstärkstes Lager noch vor den Sozialdemokraten scheint derzeit die 5-Sterne-Bewegung zu sein, die sich als Anti-Korruptionskraft zu profilieren versucht und derzeit auf knapp 30 Prozent der Stimmen hoffen kann. Deren Vorsitzender Luigi di Maio hatte im Januar in Rom gesagt: "Heute haben wir das Symbol der stärksten politischen Kraft des Landes dem Innenministerium präsentiert. Jetzt geht es in die letzte Phase des Wahlkampfes. Am 4. März würden wir gerne das Land regieren, und wir werden es regieren. Dankeschön!" Weil das neue Wahlsystem den Bonus für die stärkste Partei abgeschafft hat, wird wohl nach der Wahl noch eine Weile ungewiss bleiben, wer Italien regiert und wohin das Land steuert.