Die Schweden wählen am Sonntag ein neues Parlament. Nach den jüngsten Umfragen droht wegen eines möglichen Rechtsrucks im neuen Reichstag eine langwierige Regierungsbildung. In den jüngsten Umfragen waren die Sozialdemokraten auf rund 25 Prozent gekommen, die Schwedendemokraten auf 17 Prozent und die konservative Moderate Sammlungspartei auf ebenfalls 17 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven und ihr grüner Bündnispartner dürften demnach keine Mehrheit mehr erreichen. Wegen des Aufschwungs der rechten Schwedendemokraten wird jedoch auch die Allianz aus vier konservativen und liberalen Parteien kaum regieren können. Eine Koalition mit den europafeindlichen Schwedendemokraten haben alle Parteien in den beiden großen Blöcken ausgeschlossen. Als denkbar gilt deshalb unter anderem eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten. Schweden mit rund zehn Millionen Einwohnern hat 2015 rund 160.000 Asylsuchende aufgenommen: Pro Kopf der Bevölkerung sind das mehr als in jedem anderen europäischen Land. Viele Wähler machen sich außerdem Sorgen um die soziale Stabilität.