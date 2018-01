Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vor 14 Tagen genau haben wir die Sondierungsgespräche abgeschlossen. Und es ist gut und richtig, dass wir heute mit den Koalitionsgesprächen beginnen können. Ich glaube, mit den Sondierungsgesprächen haben wir einen sehr guten Rahmen für das, was jetzt in Koalitionsgesprächen noch zu leisten ist." O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Und es geht nicht nur um einen Aufbruch für Europa, sondern auch um einen Aufbruch für Deutschland. Das werden wir seitens der CDU einbringen, und wir werden darauf achten, dass wir zügig verhandeln. Ich glaube, die Menschen erwarten nunmehr wirklich, dass sie in die Richtung einer Regierungsbildung kommen. Und deshalb gehe ich optimistisch, aber auch sehr bestimmt in diese Gespräche, dass wir Ergebnisse erreichen müssen. Und ich glaube, das ist auch machbar in einer vergleichsweise überschaubaren Zeit. Herzlichen Dank." O-Ton Horst Seehofer, CSU-Chef: "Endlich beginnen die formellen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und CSU. Sie wissen, dass die Christlich Soziale Union diese große Koalition will. Und deshalb werden wir heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen, obwohl wir schon davon ausgehen, dass nach dem SPD-Bundesparteitag die Verhandlungen nicht leichter geworden sind. Wir gehen jedenfalls mit gutem Willen und guter Vorbereitung in diese Gespräche." O-Ton Martin Schulz, SPD-Chef: "Guten Morgen, meine Damen und Herren, die Koalitionsverhandlungen können heute beginnen. Wir beginnen sie mit dem Willen, der Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung zu geben. Wir haben relativ zügig sondiert. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass wir am 7. Januar mit den Sondierungen begonnen haben, die waren am 12. Januar beendet. Dazwischen haben wir einen Parteitag durchgeführt als SPD, der uns ein Mandat für die Bildung einer Bundesregierung auf der Grundlage der Verhandlungen, die heute beginnen, mitgegeben hat. Und in diesem Geist werden wir zügig und konstruktiv diese Verhandlungen durchführen." O-Ton Martin Schulz, SPD-Chef: "Mit diesem Ziel, die Bundesrepublik Deutschland nach innen gerechter, moderner vor allen Dingen in der Bildungspolitik, zu machen und auf der internationalen Ebene wieder zu einer führenden Kraft in der Europäischen Union, mit diesem Willen und in diesem Geist gehen wir in diese Koalitionsverhandlungen. Vielen Dank."