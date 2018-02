Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "In dieser Woche haben die Arbeitsgruppen vor allen Dingen sehr intensiv gearbeitet. Jetzt gilt es, das Ganze zusammenzufügen und die Dissens-Punkte zu klären. Hier muss man sagen, dass es noch eine ganze Reihe sehr ernster Dissens-Punkte gibt. Wir sind guten Willens, sie zu überwinden. Aber da liegt noch ein Riesenstück Arbeit vor uns. Ich hoffe dass es gelingen kann. Aber, wie gesagt, die Probleme sind noch nicht gelöst." O-TON SPD-Chef Martin Schulz: "Wir haben in den letzten Tagen Fortschritte erzielt. Gute Ergebnisse bei der Pflege, gute Ergebnisse bei der Rentenpolitik. Wir haben in der Bildungspolitik ganz sicher eine Leuchtturm-Politik vereinbart. Wir haben aber auch noch eine Menge an Handlungsbedarf in den unterschiedlichsten Bereichen. Und wir werden in den Punkten, bei der sachgrundlosen Befristung, bei der Gesundheitspolitik, sicher noch in den nächsten Tagen hart verhandeln. Wir stehen unter keinem Zeitdruck, ich will das auch noch einmal betonen, weil ich glaube, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir seriös und sehr detailliert über die letzten Punkte, die zu einem Koalitionsvertrag führen können, reden müssen." O-TON CSU-Chef Horst Seehofer: "Ich denke, wir schaffen das die nächsten Tage, obwohl noch viel aussteht. Vor allem die Knackepunkte. Aber das ändert nichts an meiner Zuversicht. Aber ich sag noch einmal: Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen die nächsten Tage. Bis jetzt gibt es keinen Anlass davon auszugehen, dass wir länger brauchen als Sonntag."