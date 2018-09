Mag die Krone auch den Kopf eines anderen Gastes schmücken, die wahren Partykönige sind hier dennoch eindeutig die beiden Ziegen. Pippin und Spanky heißen die Stimmungsmacher, die sich seit einiger Zeit in der Ausgehszene von Los Angeles rumtreiben, und das quasi beruflich. Ziegenmutter Scout Raskin, nach eigenem Bekunden große Tierliebhaberin, rief das Unterfangen "Party Goats LA" vor über einem Jahr ins Leben. 99 US-Dollar pro Stunde kostet so ein Stelldichein auf Veranstaltungen. Offensichtlich kommt das bei den Gästen bestens an, ganz besonders die Klettereinlagen der beiden Zwergziegen. O-Ton: "Das hat so viel Spaß gemacht, sie sind so freundlich und angenehm. Man merkt, dass sie Menschen lieben, und sie bringen Freude." O-Ton: "Sie sind das Spezielle hier. Auch deshalb wollten wir kommen." O-Ton: "Das war einer der Hauptgründe. Sie sind so süß und unterhaltsam, gerade diese Sprünge auf Leute." Zur aktuellen Popularität solch körperlichen Austauschs hätten auch Trends wie Ziegen-Yoga beigetragen, so die ehemalige Kinderschauspielerin Raskin. Ihren Wiederkäuern zumindest mache der öffentliche Auftritt genauso wenig Probleme wie der Lärm vor Ort. O-Ton: "Wir waren auf Partys mit DJs und lauter Musik. Da sorgte ich mich schon um ihre Reaktionen. Pippin ist eingeschlafen und war total ruhig und entspannt in dieser Umgebung. Es schien ihren Ohren nicht wehzutun oder ähnliches." Von ihren Charaktereigenschaften her seien die gleichaltrigen Tiere ansonsten sehr unterschiedlich. Was sich in ihren Samt-Outfits eher nicht widerspiegelt. Der Hörner-Schmuck soll neben der Deko auch der Sicherheit dienen. Damit sich Spanky and Pippin dann gefahrlos als wahre Party-Animals betätigen können.