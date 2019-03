Paul Manafort, der frühere Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, muss wegen Finanzvergehen für fast vier Jahre ins Gefängnis. Die Haftstrafe von 47 Monaten wurde am Donnerstag von einem Bezirksgericht im US-Bundesstaat Virginia verkündet. Manafort war bereits im August wegen Banken- und Steuerbetrugs von einer Jury schuldig gesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, Millionen Dollar vor der US-Regierung verborgen zu haben, die er als Berater der früheren pro-russischen Regierung der Ukraine verdient haben soll. Manaforts Anwalt Kevin Downing nach der Urteilsverkündung: "Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Paul Manafort in irgendeiner Weise mit Regierungsvertretern aus Russland zu tun hatte." Das Urteil gegen den 69-Jährigen war von vielen mit Spannung erwartet worden. Das Strafmaß von 47 Monaten liegt deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die Medienberichten zufolge eine Haftstrafe von 19 bis 24 Jahren gefordert hatte. In einem weiteren Prozess muss sich Manafort in der kommenden Woche vor einem Gericht in Washington verantworten. Im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen früheren Lobbyarbeit für ukrainische Politiker, werden ihm einem Medienbericht zufolge Verschwörung gegen die USA und Behinderung der Justiz vorgeworfen.