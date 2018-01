Die US-Regierung will ihre Botschaft in Israel bis spätestens Ende 2019 von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. In den kommenden Wochen werde die US-Regierung ihre Pläne vorantreiben, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Montag bei einer Rede vor dem israelischen Parlament in Jerusalem. O-Ton: "In den kommenden Wochen wird unsere Regierung ihre Pläne konkretisieren - und die Botschaft der Verenigten Staaten in Jerusalem wird öffnen vor dem Ende des nächsten Jahres." Ein genaues Datum nannte Pence nicht. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem Anfang Dezember als israelische Hauptstadt anerkannt. Damit löste er zwar ein Wahlkampfversprechen ein. International sorgte er damit aber für heftige Kritik, insbesondere bei den Palästinensern. Vor diesem Hintergrund hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini dem palästinenischen Präsidenten Mahmud Abbas Unterstützung bei der Errichtung eines Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt zugesagt. Mogherini forderte am Montag nach einem Treffen mit Abbas in Brüssel alle im Nahost-Konflikt verwickelten Staaten zu verantwortungsvollem Handeln auf. Abbas wiederum forderte die EU auf, Palästina umgehend als unabhängigen Staat anzuerkennen. Dies stehe Friedens-Verhandlungen mit Israel nicht im Wege. Die EU vertritt die Linie, dass der Status Jerusalems erst im Zuge von Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung festgelegt werden solle.