Die Archäologen in Peru sind begeistert. Am Mittwoch gaben sie einen beachtlichen Erfolg ihrer wissenschaftlichen Arbeiten im Nordwesten des Landes bekannt, wie der Archäologe Walter Alva genauer beschreibt: "Heute, nach dreimonatigen Arbeiten, konnten wir eine Reihe von Grabstätten verschiedener Kulturen in Lambayeque identifizieren, insbesondere vom Ende der Mochica-Kultur bis zur Entstehung der Lambayeque-Kultur. Aber die Überraschung und spektakulärste Entdeckung war, dass diese Fundstelle die Form des Buchstabens "D" hat und damit eine exakte Kopie des bestehenden Tempels in der Gegend der Wari und deren Kulturzentrum darstellt." Und die Tatsache, dass Hinweise auf die Wari Kultur gefunden wurden, führt nun dazu, dass bisherige Theorien der Wissenschaftler neu formuliert werden müssen. Was in Fachkreisen einer kleinen Sensation gleicht. Gefunden haben die Forscher in dieser Grabstätte unter anderem menschliche Gebeine und Gegenstände, die aus den Jahren von etwa 600-1000 nach Christi Geburt stammen sollen.