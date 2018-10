In der peruanischen Stadt Cusco, die in den Anden liegt und einst Hauptstadt des Inkareichs war, haben sich einige Archäologen über einen ganz besonderen Fund freuen dürfen. Denn die Forscher entdeckten zwei Grabstätten, die über 3000 Jahre alt sein sollen und bereits nach eigener Aussage auf die Zeit vor den Inkas zurückdatiert werden können. Archäologin Luz Marina Monrroy Quinones am Mittwoch in Cusco: "Wir haben bisher fünf Fundorte. Den Aufzeichnungen zufolge war es für uns am Besten, in dieser Gegend an diesen fünf Orten zu suchen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, die Ergebnisse in einen Zusammenhang zu stellen. Wie Sie sehen können, haben wir bereits sehr gute Entdeckungen gemacht. Wir haben architektonische Strukturen und wir haben Relikte, die auf zwei Bestattungen hindeuten." Die Wissenschaftlerin erklärte, dass eine der entdeckten Grabstätten zu einer Person gehöre, die am Todestag vermutlich jünger als 20 Jahre gewesen sei. Neben den Skeletten fanden die Forscher auch mehrere Gegenstände. Die peruanischen Stadt Cusco ist bekannt für ihre archäologischen Stätten.