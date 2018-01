Papst Franziskus hat am Sonntag seine rund einwöchige Lateinamerikareise beendet. Auf der abschließenden Messe in Perus Hauptstadt Lima feierte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche vor rund 1,3 Millionen Gläubigen eine Messe unter freiem Himmel. In seiner Andacht sprach er unter anderem über die große Armut in den Außenbezirken vieler Städte in Südamerika. Weitere Themen waren der Kampf gegen die Korruption in der Politik, sowie sexueller Missbrauch in der Kirche. Der 81-jährige Pontifex stammt aus Argentinien und als Priester hatte Jorge Bergoglio häufig in Buenos Aires Armenviertel besucht. Papst Franziskus war bereits mehrere Male in Lateinamerika unterwegs. Bei dieser Reise lagen die Ziele neben Peru in Chile, wo er unter anderem mit einer indigenen Bevölkerungsgruppe, den Mapuche, zusammengekommen war.