Boracay ist eine der Top-Locations auf den Philippinen für Touristen aus aller Welt. Rund zwei Millionen Reisende besuchten allein im letzten Jahr die Insel, die für ihre weißen Sandstrände, ihr lebhaftes Nachtleben und Wassersportmöglichkeiten bekannt ist. Jetzt hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte veranlasst Boracay für rund sechs Monate für Touristen zu schließen - und zwar für einen weitflächigen "Großputz". Das gab ein Sprecher des Präsidentenamts bekannt. Die Regierung plant in diesem Zeitpunkt illegal errichtete Gebäude in geschützten Gebieten abzureißen. Außerdem sollen auch Hotels und Geschäfte entfernt werden, die nicht über ein ordentliches Abwassersystem verfügen. Die Aktion sei aber erst der Anfang, sagte Ricky Alegre, ein Sprecher des Tourismusministeriums: "Es wird länger als sechs Monate dauern, Borocay wiederherzustellen und zu sichern, aber es ist ein guter Start, weil große Aufgaben erledigt werden müssen, ohne dass zu viele Menschen auf der Insel sind. Wir werden die Insel nicht ganz schließen, aber wir werden Touristen, ob national oder international den Zugang zu der Insel in dieser Zeit verwehren." Laut einem Regierungssprecher hatten drei Regierungsbehörden, darunter auch die Tourismusbehörde zu dem Schritt geraten. Die Schließung der Insel soll ab Ende April in die Tat umgesetzt werden.