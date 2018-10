Am Dienstagmittag um kurz vor zwölf Uhr wurden in Stockholm die Gewinner des diesjährige Physiknobelpreis verkündet: "Zur einen Hälft an Athur Ashkin und die optische Pinzette und die Anwendung in biologischen Systemen. Und zur anderen Hälfte gemeinsam an Gerard Mourou und Donna Strickland für ihre Erzeugung von hochintensiver ultrakurzer optischer Pulse." Ohne ihre Forschung würde es zum Beispiel keine Augenlaser geben, mit denen Millionen Menschen heutzutage operiert werden können. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 9 Millionen schwedische Kronen verbunden, umgerechnet sind das rund 870.000 Euro. Jährlich am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise dann verliehen.