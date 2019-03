Besucher des Flugplatzes Oreshkov könnten überrascht sein. Am Rande des Flugfeldes in der russischen Provinz wohnt Mansur - ein drei Jahre alter, etwa 250 Kilo schwerer Braunbär. Mansur gehört hier sozusagen zum Inventar. Fast alle Piloten und Mitarbeiter des Flugplatzes haben seine Aufwachsen tatkräftig unterstützt, erzählt Pilot Andrei Petrov: "Er wurde an einem anderen Flugplatz gefunden, als er noch ganz klein war. Ein oder zwei Monate war er da etwa alt. Da war er kleiner als eine Katze, so groß wie ein Welpe etwa." Sein Kollege Andrei Ivanov ist der einzige, der ohne Gefahr mit dem Bären spielen kann. Er war von Anfang an bei der Aufzucht des Tieres dabei: "Wenn man immer in Kontakt mit ihm ist, versteht man irgendwann seine Gedanken. Wann er spielen und kämpfen will. Man muss positiv kommunizieren, das hilft sehr. Er ist überhaupt nicht aggressiv, aber er kennt seine Kraft. Sehen Sie die Tatzen, total entspannt." Bis auf weiteres soll Mansur in seinem Gehege am Flugfeld bleiben. Das Projekt finanziert sich weitgehend aus Spenden aus ganz Russland. Als nächstes wollen Petrov, Ivanov und ihre Kollegen dem Bären ein Wasserbecken zu Abkühlung im Sommer bauen.