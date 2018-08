Mitten in der Hauptferienzeit ist in Griechenland auf einer Fähre ein Feuer ausgebrochen. Es gab jedoch keine Verletzten. Das Schiff war auf dem Weg zur Insel Kreta. Kehrte dann aber um und machte am frühen Mittwochmorgen im Hafen von Piräus fest. Passagiere berichten, was sie erlebt haben: "Es gibt keine Organisation. Seit dem Moment als wir das Schiff verlassen haben, gibt es keine Organisation und das belastet einen dann doch noch viel mehr. Vielleicht versteht man nicht, was wir durchgemacht haben. Die Situation auf dem Schiff war chaotisch. Man musste wegen des Rauchs husten. Rettungswesten anlegen. Rettungsboote runterlassen. Aber wir wussten gar nicht, was los war. Wir haben nur gebetet und es dann irgendwie geschafft, hier her zu kommen." "Es war pures Chaos. Wir mussten Schwimmwesten anlegen und überall war Rauch. Wir wurden auf Deck gebracht. Aber es gar gab keine Informationen. Das Feuer kam von unten und der Rauch stieg hoch. Wir schliefen in einer Kabine. Sie klopften dann an unsere Tür und sagten uns, wir sollten an Deck gehen. Sie sagten uns, das Feuer sei unter Kontrolle, aber es gab sehr viel Rauch." Auf der Fähre waren rund 1000 Personen unterwegs. Brandursache soll ein Auto gewesen sein, dass im Parkdeck angefangen hatte zu brennen. Die genaueren Untersuchungen halten jedoch noch an.