Bilder vom Fotoshooting zum neuen Pirelli-Kalender. Und diesmal ist vieles anders. Der britische Fotograf Tim Walker erzählt mit seinen Fotos die Geschichte von Alice im Wunderland. Seine Modelle sind alle schwarz. Mit dabei auch Top-Model Naomi Campbell, die schon öfter bei den Kalendern des Reifen-Herstellers mitgemacht hat. Ihr habe das Konzept von Walker sofort gefallen, sagte Campbell: "Das ist nicht nur Kunst, da gibt es eine soziale Botschaft. Aber es ist mehr als eine Botschaft über Vielfalt. Ich denke, dass ist die neue Zeit." Schauspieler Djimon Hounsou gibt in dem Pirelli-Kalender den Herzkönig. Er finde es gut, dass im berühmten Märchen "Alice im Wunderland" nun auch Menschen mit schwarzer Haut vorkommen können. Die Arbeiten an dem Kalender seien eine tolle Erfahrung gewesen. "Ja, es hat viel Spaß gemacht. Und Tim Walker hatte die ganze Vision schon quasi verschlüsselt in seinen Gedanken. Und dann waren wir hier, es gab so viele Kostüme und war ziemlich intim. Aber gleichzeitig auch sehr natürlich und sehr freundlich." Das 22-jährige Model Duckie Thot stellt in dem neuen Pirelli-Kalender Alice dar, Whoopi Goldberg ist die Herzogin. Mit seiner Arbeit will Fotograf Walker nach eigener Aussage auch darauf aufmerksam machen, dass Schwarze in Mode und Fotografie noch zu wenig Raum bekommen. Vor zwei Jahren hatte Annie-Leibovitz Mollige, Alte und Angezogene für Pirelli fotografiert. Auch das war eine Werbung für gesellschaftliche Veränderung. Im wohl berühmtesten Kalender der Welt, den man zwar nicht kaufen aber geschenkt bekommen kann.