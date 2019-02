Die umstrittene Pkw-Maut auf deutschen Straßen bekommt unterstützung am Europäischen Gerichtshofs. Das EuGH teilte am Mittwoch mit, der Generalanwalt empfahl, die Klage von Österreich gegen Deutschland wegen der Mauteinführung solle abgewiesen werden. In den meisten Fällen folgt das Gericht den Empfehlungen des Generalanwalt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht sich durch diese Empfehlung des Anwalts bestätigt. "Die Nutzerfinanzierung ist die gerechteste Methode, auch auf die neuen Herausforderungen der Infrastruktur und Infrastrukturfinanzierung abzuheben und natürlich auch dafür zu sorgen, dass alle, die unsere Infrastruktur benutzen auch zahlen" Der Umstand, dass Haltern von in Deutschland zugelassenen Autos eine Steuerentlastung bei der deutschen Kraftfahrzeugsteuer zugutekomme, die dem Betrag der Maut entspreche, stelle keine Diskriminierung von anderen EU-Bürgern dar. Die Pkw-Maut in Deutschland soll nach Planung von Verkehrsminister Andreas Scheuer bis spätestens 2021 eingeführt werden. Österreich klagt dagegen, die Niederlande schlossen sich an. Beide Länder sehen eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer, weil die Infrastrukturabgabe alle zahlen müssen und Fahrzeughalter in Deutschland über die Kraftfahrzeugsteuer entlastet werden.