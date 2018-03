(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Matthias Platzeck am Dienstag in Potsdam zu den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von russischen Diplomaten: "Das heißt, wir sagen hier: Wir haben einen Verdächtigen, dem trauen wir das einfach zu. Also wird er erschossen. Danach gehen wir in die Beweisaufnahme. Das geht so nicht. Das erschüttert auch das Rechtsverständnis und letztlich auch das Demokratieverständnis von vielen vielen Menschen. Und deshalb wünschte ich mir, dass wir die Kette wieder, so wie sie es gehört, aufziehen. Das heißt, wir sagen: Wir sammeln die Beweise. Wir warten ab, was die Untersuchungen der Chemiewaffen Kontrollkommission ergeben. Damit konfrontieren wir dann die Russen. Und dann diskutieren wir, was für Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind." // "Deutschland hat innerhalb Europas eine ganz spezielle besondere Verpflichtung Richtung Russland. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Das hat mit den vielen Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges zu tun. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir die Ersten sind, die Rationalität, die Vernunft, die Sachlichkeit in diesen Diskussionsprozess wieder einziehen lassen, der im Moment vorwiegend durch Emotion und durch eine sich immer weiter drehende Eskalationsspirale bestimmt wird, die fürchterlich enden kann." // "Das kann am Ende zur Gefährdung des Friedens führen. Es geht schon lange darum, den Frieden auf unserem Kontinent wieder zu sichern. Und deshalb würde ich mir hier wünschen, ganz klar Dialog statt Konfrontation."