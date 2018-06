Heftiger Regen am Dienstag am WM-Spielort Nischni Nowgorod sorgte für überschwemmte Straßen und eine spektakuläre Rettungsaktion. Denn innerhalb kürzester Zeit war das Wasser in der Stadt an der Wolga, die etwa 400 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau liegt, dramatisch angestiegen. Doch Elena Dubkowa kam noch einmal mit dem Schrecken und einem gefluteten Pkw davon. "Ich fuhr in Richtung Brelinkastraße und dort stand bereits das Wasser auf der Fahrbahn. Aber plötzlich wurde der Wasserstand immer höher. Der Motor stoppte und das Auto begann im Wasser zu treiben. Dann kam auch noch Wasser in den Wagen hinein. Und ich konnte nicht mehr aussteigen. Ich wurde aber dann von einem Mann herausgezogen. Es war wirklich schrecklich." Der Grund für diese plötzliche Überflutung nach dem Starkregen könnte vermutlich an einem nicht allzu gut funktionierenden Abwassersystem in der Stadt liegen. Aber es dauerte gar nicht allzu lange, bis der Spuk mit der Flut vorbei war. Und die meisten der Anwohner dann bei Sonnenschein wieder ihren Tätigkeiten nachgehen konnten.