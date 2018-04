In Südafrikas Provinz Nordwest ist es am Donnerstag zu schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sowie zu Plünderungen gekommen. Die Leute sind verärgert über die schlechte Job- und Wohnungssituation. Darüberhinaus prangern sie die mangelhafte Krankenversorgung und Infrastruktur an. Die jüngsten Tumulte und Plünderungen begannen am Mittwoch. Die Demonstranten forderten unter anderem auch den Rücktritt des Premiers der Region. Er ist Mitglied der gleichen Partei wie Südafrikas Präsident Ramaphosa. Ramaphosa beendete aufgrund der jüngsten Entwicklungen in seinem Land vorzeitig den Gipfel der Commonwealth Staaten in London und reiste zurück nach Südafrika.