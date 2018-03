Diese Aussagen von Andre Poggenburg zum Aschermittwoch waren auf scharfe Kritik gestoßen. Der AfD-Politiker hatte den Verband türkischer Gemeinden in seiner Rede unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet. Nun wird Poggenburg den Vorsitz der Landtagsfraktion und des Landesverbandes Sachsen-Anhalt zum 31. März aufgeben. Der 42-Jährige begründete seinen Schritt am Donnerstag mit dem "enormen medialen Druck" nach seinem umstrittenen Auftritt. Dafür hatte ihn unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerügt. Der zum rechten Flügel der Partei zählende AfD-Politiker erklärte, er selbst hätte den Druck zwar aushalten können, wolle ihn aber von Fraktionskollegen und Parteifreunden fernhalten. Der Erfolg der AfD stehe immer vor dem Erfolg oder dem Befinden des Einzelnen, so Poggenburg. Die AfD-Fraktion dementierte Presseberichte über Aufforderungen zum Rücktritt. Laut Fraktionsspitze gab es stattdessen intern eine ausführliche Diskussion inklusive eines Meinungsbildes zur Aschermittwochs-Rede.