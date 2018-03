Polareis-Tests: Menschen beeinflussen Treibhausgase mehr als angenommen

BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~** Broadcasters: PART MUST ON-SCREEN COURTESY 'JAMES CHONG' / NASA/JPL-CALTECH' / 'NASA' Digital: PART MUST ON-SCREEN COURTESY 'JAMES CHONG' / NASA/JPL-CALTECH' / 'NASA' . HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN AUFGRUND EINER TECHNISCHEN AUDIO-KORREKTUR ERNEUT GESENDET Das Eis der Antarktis. Es bildet die größte Eisfläche der Welt und ein unerschöpfliches Archiv an Informationen über den Zustand des Planeten. Ein Team britischer Forscher entdeckte nun erstmals lebende Bakterien im Eis. Im Labor konnte schon in der Vergangenheit gezeigt werden, dass Bakterienkulturen aus dem Eis im warmen Labor zu wachsen begannen und am leben blieben, wenn sie wieder eingefroren wurden. Forscher Kelly Redeker und sein Team zeigten nun zum ersten Mal, dass sich dieses Prinzip in der Antarktis selbst fortsetzt, und das Eis vor Ort nicht steril ist, wie bisher oft vermutet. "Wir haben Gletscher gefunden, die unter einer Schneedecke lagen und haben diese isolierten Kammern daraufgesetzt, um zu sehen, wie Bakterien und Luft interagieren" Dies führte zu zwei wichtigen Erkenntnissen, wie Redekers Kollege James Chong erklärt. Erstens - der Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die Atmosphäre des Planeten ist wohl geringfüg höher, als bisher gedacht. Denn das Forschungsergebnis zeigt, dass die Konzentration von Kohlendioxid in weit zurückliegender Vergangenheit als zu hoch eingeschätzt wurden. Und zweitens: "Es bestärkt die Annahme, dass es Leben unter extremeren Bedingungen geben kann, als man vermuten würde. Wir wissen, dass es Eis auf einigen Monden von weit entfernten Planeten gibt, die Chance, dass es dort Leben gibt scheint nun höher." Die Wissenschaftler von der Englischen University of York wollen diese Art der Forschung nun auch in tieferen Eisschichten fortsetzen.