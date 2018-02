Letzte Handgriffe an dem sogenannten Kindergartenwagen für den Rosenmontagsumzug in Mainz. Wer hat den größten? - fragen hier die Macher. Für den Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins 1838 E.V. Reinhard Urban ist es der einprägsamste Wagen dieses Jahr. "Die beiden Präsidenten Kim Jong Un und Trump, die sich überbieten in dem, wer den größten Atomknopf hat und in ihrer Infantilität und in ihrer Unreifheit eben eigentlich aufs Spiel setzen, dass die Welt zerstört werden könnte, und wir haben lediglich den Atomknopf dann in eine rote Rakete ummoduliert." Auch Alexander Dobrindt (CSU) bekommt sein Fett weg. Als ehemaliger Verkehrsminister ist er nach Meinung der Karnevalisten für die Diesel-Affäre mit-verantwortlich. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird für sein Engagement für den russischen Ölkonzern Rosneft auf die Schippe genommen, der türkische Präsident Erdogan für seine restriktive Politik, und Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich für ihre lange Amtszeit durch den Kakao ziehen lassen. Der AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sorgt für einen Aufstand der Zwerge. Auf insgesamt 139 Wagen holen die Mainzer zu satirischen Seitenhieben aus, ganz nach dem diesjährigen Motto "So wie der Mond die Nacht erhellt, strahlt Mainzer Fastnacht in die Welt". Wenige Tage vor Weiberfastnacht haben auch die Karnevalsvereine in Köln am Dienstag ihre Motivwagen vorgestellt. Motive zu US-Präsident Donald Trump durften auch hier nicht fehlen. An dem Mann kommen die Karnevalisten einfach nicht vorbei. Der Zugleiter Alexander Dieper. "Also, ich will nicht sagen, dass sie nicht weniger politisch sind, aber sie sind vielleicht nicht so provozierend wie in Düsseldorf und in Mainz. Unsere Maxime ist sicherlich immer Dinge anzuprangern, aber niemanden zu verletzten, und das führt vielleicht dazu, dass wir ein Stück weit fröhlicher rüberkommen als die Düsseldorfer und die Mainzer." Die meisten Themen der 26 Motivwagen haben in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt hat. Dieper liegen die Wagen, die mit dem Tanzen direkt zu tun haben, besonders am Herzen. Am Rosenmontag um 11.11 Uhr setzen sie sich schließlich in Bewegung. Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles wieder vorbei.