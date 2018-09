Das Aufgebot an Einsatzkräften im Hambacher Forst ist massiv an diesem Donnerstag. Die Polizei hat mit begonnen, Baumhäuser im rheinischen Braunkohlerevier zu räumen. Seit Jahren halten Braunkohlegegner das Waldstück besetzt, um gegen die geplante Rodung und für einen Ausstieg aus der Kohle zu demonstrieren. Der Sprecher der Polizei Aachen, Paul Kemen, zog am Nachmittag eine erste Bilanz der Räumungsaktion. "Also, weitgehend gewaltfrei, bislang. Da sind wir sehr, sehr froh drüber. Sie hören im Hintergrund Verbalattacken, das kennen wir, das sind wir gewöhnt. Aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen: Wir hatten Schlimmes erwartet, gerade in den Anfängen. Und bisher geht es noch, sind wir ganz zufrieden." Alles andere als zufrieden sind hingegen die Umweltschützer. Sie werfen dem Energiekonzern RWE vor, im Hambacher Forst einfach Fakten zu schaffen. Jan Pütz von der Aktion Unterholz kündigte weitere Proteste an. "Wir werden mit Sitzblockaden die Zufahrtsstraßen blockieren, wir werden uns um die Bäume setzen, wir werden die Baumhäuser schützen und wir werden es nicht zulassen, dass die Landesregierung hier für die Profitinteressen von RWE diesen Wald fällt und unwiederbringlich zerstören wird." Die Anwohnerin Antje Grothus von der örtlichen Bürgerinitiative sagte: "Diesen Wald brauchen wir Menschen als Schutz, aber auch zur Erholung, um uns zurückzuziehen und ich habe in den letzten Tagen oft, auch wenn ich alleine durch den Wald geschlendert bin, auch einfach gemerkt, was für ein an sich sehr, sehr friedlicher Wald es ist, für den wir auch alle eine friedliche Lösung möchten." Laut Umweltverbänden hatte RWE eigentlich vor, erst ab dem letzten geplanten Sitzungstag der Kohlekommission Mitte Dezember mit den Fäll-Arbeiten zu beginnen. Nun will der Konzern aber ab Mitte Oktober mit den Rodungen beginnen.